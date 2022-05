"Voli notturni: attenzione alta"

Sperimentazione della nuova gestione dei voli notturni a Malpensa: "L'attenzione era e resterà altissima". Lo dice l'assessore all'Ambiente di Turbigo, Andrea Azzolin.

Sperimentazione della nuova gestione dei voli notturni a Malpensa: "L'attenzione era e resterà altissima". Lo dice l'assessore all'Ambiente di Turbigo, Andrea Azzolin, commentando quanto emerso dalla commissione aeroportuale. "In merito, appunto, alla nuova sperimentazione di 15 giorni per regolare i voli notturni allo scalo della provincia di Varese, che si focalizza sopratutto sulle deroghe ai decolli verso nord, che non saranno più applicabili dalle 00.30 e alle 6.30 del mattino, ribadisco il massimo spirito di collaborazione (che da sempre caratterizza le Amministrazioni comunali del sud di Malpensa), ma sottolineo allo stesso tempo che monitoreremo la situazione in maniera costante e mirata. Per la stagione estiva gli slot dei voli sono ormai assegnati e quindi la gestione in sicurezza è un tema prorompente sul tavolo di discussione. Ricordo però che il nostro difficile compito è quello di trovare un equilibrio tra sicurezza dell’aeroporto e interessi delle nostre comunità e non esistono cittadini di serie A o serie B". I Comuni a sud dell'aeroporto, infatti, stanno da sempre subendo, senza alcuna significativa sospensione temporale, sia atterraggi che decolli "Pertanto ora è il momento di vedere degli ‘sforzi’ concreti da chi di competenza, soprattuto riguardo il tema proprio dei voli notturni - prosegue Azzolin - Durante tutta la notte sopportiamo il passaggio di 25 o più decolli. Uno ogni 15 minuti circa. La domanda mi sorge spontanea: con la nuova sperimentazione dovremo garantire uno sforzo in più? Questo, non sarebbe sostenibile. È il momento di parlare seriamente di limitazioni ai voli notturni. Magari iniziando a lavorare sui ‘picchi’ di rumore, evitando di far volare le macchine più vecchie e rumorose e studiando delle rotte effettivamente utilizzabili, per far sì che anche i cittadini a sud di Malpensa tornino a dormire sonni tranquilli. Sono molte le soluzioni che stiamo proponendo. Ci aspettiamo di essere ascoltati".

