Restituzione libri H24

La biblioteca comunale di Magnago, al fine di favorire sempre più i propri utenti, dal prossimo mese di giugno attiverà il servizio di restituzione H 24: sarà, infatti, possibile restituire libri e materiale multimediale anche quando la biblioteca è chiusa al pubblico.

"Confidiamo – commenta il consigliere delegato Massimo Rogora - che questa piccola innovazione possa essere un ulteriore sprone ad utilizzare il nostro servizio prestiti; sarà possibile restituire i libri e il materiale multimediale di Magnago e di tutti i comuni afferenti Fondazione per Leggere, in qualsiasi momento. Con l’occasione ringraziamo i cittadini che sempre più numerosi stanno utilizzando e vivendo i nuovi spazi della biblioteca: la sala studio, gli spazi lettura e la sala espositiva, hanno visto infatti in questo primo periodo di apertura nella nuova sede, crescere il numero di visitatori ed il servizio prestiti è via via sempre più oggetto dell’attenzione di vecchi e nuovi lettori".

