Borse di studio a 23 ragazzi

Studenti... da premio. Martedì scorso, infatti, in sala consiliare a Magnago, ecco la cerimonia di consegna delle borse di studio per l'anno scolastico 2020/2021, giunta alla 19^ edizione.

"L’istituzione delle borse di studio comunali nasce nel 2003, con l’approvazione del regolamento da parte del consiglio comunale e l’approvazione del primo bando - scrivono sul sito del Comune - Sono stati premiati 23 ragazzi di cui 8 delle scuole secondarie di primo grado (6 di loro hanno ottenuto la votazione di 10/10 con lode) e 15 delle scuole secondarie di secondo grado (dalla classe prima alla quinta), con 3 ragazzi che hanno superato l’esame di maturità con l’ottimo risultato di 100/100. Siamo orgogliosi dei nostri giovani concittadini e ci congratuliamo ancora una volta con loro e con quanti come loro si impegnano ogni giorno nello studio e nelle attività didattiche e formative".

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!