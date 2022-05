Il ricordo va in due direzioni: verso chi non c'è più a causa del Covid-19 verso chi, invece, si è speso per gestirla e cercare di affrontarla con il massimo impegno.

Il ricordo va in due direzioni: verso chi non c'è più a causa del Covid-19 verso chi, invece, si è speso per gestirla e cercare di affrontarla con il massimo impegno. Il Lions Club di Parabiago Giuseppe Maggiolini ha proposto di realizzare a proprie spese un monumento "A perenne memoria - spiega il Comune in una nota - delle vittime del Coronavirus quale segno tangibile di profonda riconoscenza nei confronti di tutte quelle persone che, nel compimento del loro dovere durante la pandemia, hanno messo a repentaglio la propria vita per salvare gli altri". Un'iniziativa che l'amministrazione comunale del sindaco Raffaele Cucchi ha accettato di buon grado permettendone la realizzazione. "Il monumento commemorativo - spiega ancora il Comune - sarà composto da una pianta da alloro e da un cippo in travertino infisso nel terreno di piazza della Vittoria, area verde comunale". Sul monumento comparirà la scritta "Covid, a chi ha aiutato e a chi è mancato, LC Parabiago G. Maggiolini, la Città di Parabiago". Un doveroso e nobile omaggio alla memoria delle vittime e dei molti volontari .

