"Teresina, storica maestra"

Arconate piange la sua storica maestra Teresina Mantovani. Per anni ha insegnato alla scuola Elementare del paese. Un punto di riferimento per generazioni e generazioni.

Una vita dedicata ai più giovani. La storica maestra delle scuole Elementari di Arconate. Un punto di riferimento che con i suoi insegnamenti ha contribuito alla formazione e alla crescita di intere generazioni di arconatesi. Quelle stesse generazioni che, oggi, la piangono e la ricordano con grande, immenso affetto. Già, perché, purtroppo, Teresina Mantovani non c'è più; volata via per sempre, anche se tutti sono sicuri che, anche da lassù, continuerà a vegliare su di loro e a guidarli giorno dopo giorno. "L'Amministrazione comunale si stringe attorno alla sua famiglia e porge le condoglianze alla maestra Lia e a Maurizio, a Laura, ai nipoti Stefano e Martina e a tutti i parenti e gli amici - è il messaggio pubblicato sulla pagina Facebook del Comune - Il ricordo di Teresina resterà per sempre vivo nella nostra comunità".

