Borse di studio 'Fondazione Liceo Crespi'

Il territorio fa rete per sostenere i giovani studenti dell’Istituto di Istruzione Secondaria 'Daniele Crespi' di Busto Arsizio. È in programma sabato 28 maggio.

Il territorio fa rete per sostenere i giovani studenti dell’Istituto di Istruzione Secondaria 'Daniele Crespi' di Busto Arsizio. È in programma alle 11 di sabato 28 maggio nell’aula magna di via Carducci, la consegna delle borse di studio promosse dalla Fondazione Liceo Crespi, alle quali hanno contributo associazioni, professionisti, imprese, privati cittadini, studenti e la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate.

Saranno 31 gli alunni premiati: 22 studenti che hanno superato brillantemente il terzo e quarto anno in uno dei tre percorsi liceali proposti (Classico, Linguistico e delle Scienze umane) e 9 neo diplomati che sono stati ammessi all’esame di stato con una media superiore al 7. «Diversi di questi ragazzi hanno avuto una media superiore o molto vicina al 9. Un dato che ci dice la qualità dei ragazzi e l’impegno che mettono nel loro percorso formativo. Queste borse di studio servono a sostenere la loro formazione scolastica con l’obiettivo che diventino persone consapevoli, capaci di leggere e interpretare la realtà», ricorda Paola Grampa Ceccuzzi, vice presidente della Fondazione Liceo Crespi che, insieme con la presidente Lucia Marrese e con la dirigente scolastica del “Daniele Crespi” Cristina Boracchi, anche quest’anno si è fatta promotrice delle borse di studio portando avanti una lunga tradizione.

Dal 2010 a oggi la Fondazione si è sempre adoperata per sostenere gli studenti meritevoli. In tutti questi anni ha raccolto dalle realtà del territorio e distribuito agli alunni del Crespi più di 90mila euro, dei quali poco meno di 24 mila euro solamente negli ultimi due anni, elargendo quasi 300 borse di studio. «L’obiettivo è aiutare i giovani con qualche difficoltà economica nel loro cammino scolastico; offrire loro la possibilità di studiare perché una scuola deve poter dare le stesse opportunità a tutti», continua Grampa.

L’obiettivo è anche dare valore alle giovani eccellenze. «Sono almeno tre i motivi che rendono questa iniziativa importante», afferma il presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, Roberto Scazzosi. "Innanzitutto, l’accento posto sull’impegno dimostrato dagli studenti; secondo, la capacità che questo territorio dimostra di saper fare rete, unendo le forze e contribuendo alla sua crescita; non certo ultimo, lo sguardo che, attraverso questi ragazzi, viene proiettato al futuro. Sono tre elementi nei quali la nostra Bcc crede molto".

Contribuiscono alle borse di studio dell’Istituto di Istruzione Secondaria 'Daniele Crespi': Fondazione Liceo Crespi, Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, La Prealpina, Famiglia Bustocca, Ascom, alcuni professionisti di Busto Arsizio, gli stessi studenti e diversi privati.

