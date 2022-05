Air Canada: collegamento 'non stop' Malpensa-Montreal

Air Canada ha inaugurato il nuovo collegamento tra Milano Malpensa e Montreal, operativo tutto l’anno, con 5 voli alla settimana.

Air Canada ha inaugurato il nuovo collegamento tra Milano Malpensa e Montreal, operativo tutto l’anno, con 5 voli alla settimana. La nuova tratta opera in prosecuzione da Montreal a Toronto offrendo così una scelta di viaggio ancora più ampia ai clienti che volano dall'Italia verso il Canada. Air Canada è l'unica compagnia aerea a offrire voli non stop tutto l'anno tra l'Italia e il Canada.

I voli Air Canada tra Milano Malpensa e Montreal, operati con aeromobili Airbus A330-300, sono in grado di ospitare 297 passeggeri, con possibilità di scelta tra tre classi di servizio: Economy, Premium Economy e Air Canada Signature Class, con poltrone reclinabili. Questo nuovo volo permette di incrementare la connettività con l'ampia rete nordamericana di Air Canada, che comprende 46 aeroporti negli Stati Uniti. I posti sono disponibili per la prenotazione su aircanada.com, tramite l'App Air Canada, i contact Center della compagnia e le agenzie di viaggio.

Questo nuovo collegamento si aggiunge a quelli stagionali nonstop di Air Canada già operativi da Roma Fiumicino e da Venezia verso Toronto e Montreal.

"Siamo molto contenti di inaugurare questo nuovo volo da Milano Malpensa a Montreal e Toronto", ha dichiarato Stefano Casaregola, Regional Manager Sales Italy di Air Canada. "Questa nuova rotta non solo offrirà ai nostri clienti in Italia voli diretti per il Canada durante tutto l'anno, ma permetterà di proseguire il viaggio verso l’America Latina attraverso la nostra vasta rete nordamericana".

"Il ritorno di Air Canada con l'apertura del collegamento tra Milano, Montreal e Toronto aumenta ulteriormente l'offerta verso il Nord America, che raggiunge così le 66 frequenze settimanali da Malpensa verso quell'area", ha dichiarato Armando Brunini, Amministratore Delegato di SEA. "La vera novità è Montreal collegata a Malpensa dopo oltre vent'anni e il ritorno del volo per Toronto, città gemellata con Milano, con un forte richiamo sia business che leisure. Dopo la ripresa del traffico aereo nazionale ed europeo, siamo felici di vedere un graduale ritorno anche dei voli intercontinentali, maggiormente penalizzati dalla pandemia. In questo momento di regressione del Covid, che speriamo sia duratura, nonostante diverse difficoltà da affrontare, stiamo lavorando per tornare ai livelli pre-covid. I segnali, al momento, sono confortanti almeno per il Nord America dove recuperiamo circa l'80% dei voli e il 78% dei posti offerti e speriamo in un miglioramento del load factor rispetto alla fase più critica della pandemia".

