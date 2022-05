La giunta comunale di Legnano, su proposta dell’assessore alla Mobilità Marco Bianchi, ha approvato nell’ultima seduta il protocollo d’intesa con Ewiva srl, la joint venture tra Enel X (la business line del Gruppo Enel dedicata alle soluzioni energetiche avanzate) e Volkswagen Group, per l’installazione di una stazione di ricarica ad alta potenza (HPC) in via Anna Frank, nei pressi del giardino 'Alda Merini'.

La giunta comunale di Legnano, su proposta dell’assessore alla Mobilità Marco Bianchi, ha approvato nell’ultima seduta il protocollo d’intesa con Ewiva srl, la joint venture tra Enel X (la business line del Gruppo Enel dedicata alle soluzioni energetiche avanzate) e Volkswagen Group, per l’installazione di una stazione di ricarica ad alta potenza (HPC) in via Anna Frank, nei pressi del giardino 'Alda Merini'. La stazione, della potenza di 150 kW, alimentata con il 100% di energia green certificata e dotata di quattro punti di ricarica ultraveloce, sarà posizionata entro quest’estate. La stipula del protocollo segue una manifestazione di interesse con cui Ewiva srl ha proposto all’amministrazione l'installazione e la gestione di una stazione di ricarica HPC per auto elettriche senza costi (come per tutte le colonnine) per il Comune. La stazione si assomma alle quattro colonnine di ricarica già installate in città, quella “fast”, della potenza di 72 kW, in via Filzi e quelle “quick” (22 KW) in via Parma, nel parcheggio fra le vie Canazza, Colli di Sant’Erasmo e Trivulzio e nel parcheggio ferroviario di via Gaeta. Quest’ultima sarà attivata fra qualche settimana, mentre le altre tre sono già funzionanti. I tempi di ricarica variano a seconda dell’auto, ma con buona approssimazione si possono stabilire in oltre un’ora per la quick, entro l’ora per la fast e dai 15 ai 30 minuti per la stazione HPC. Entro luglio è prevista l’installazione di altre due colonnine fast in città: nel parcheggio di via Gilardelli e nel parcheggio del piazzale Carlo Borsani. Per l’utilizzo delle colonnine: https://www.enelx.com/it/it/storie/2020/06/colonnine-elettriche-come-fun....

