Quattro appuntamenti: il 6, 13, 20 e 27 giugno, alle 20.30. Il Centro Ricreativo De Cristoforis - Gray, in collaborazione con l'Assessorato ai Servizi Sociali di Turbigo, organizza il corso di burraco. Per informazioni e iscrizioni, rivolgersi al numero 0331/871660, dalle 13.30 alle 17.30 da lunedì al sabato.

