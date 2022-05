Ci saranno anche diversi gruppi di bambini lombardi alla Festa dell’educazione alimentare e della pace organizzata dalla Coldiretti a Roma con la maxi fattoria in città.

Ci saranno anche diversi gruppi di bambini lombardi alla Festa dell’educazione alimentare e della pace organizzata dalla Coldiretti a Roma con la maxi fattoria in città per aiutare a superare lo stress provocato dalla guerra e dalla pandemia con il gioco e la vita all’aria aperta a contatto con la natura, con migliaia di bambini da tutta Italia insieme a educatori, docenti e psicologi.

L’appuntamento con il progetto pilota per far conoscere le opportunità in fattoria per i bambini nell’estate 2022 lungo tutto la Penisola è per mercoledì 25 maggio, dalle 9, a Villa Celimontana. I piccoli ospiti mungeranno le mucche e cureranno gli animali nella stalla della biodiversità, impareranno a cucinare nella tenda dei cuochi contadini, giocheranno a fare la spesa come i grandi, andranno alla scoperta del mondo delle api, dell’orto sensoriale e della pet therapy con gli asini.

L’iniziativa, promossa dalle donne della Coldiretti, ha ottenuto la Medaglia del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e quest’anno assume un significato particolare con la presenza anche dei piccoli alunni ucraini che hanno trovato rifugio in Italia dopo essere scappati dalla guerra. Tutti i bambini presenti sono accompagnati dalla maestre con la liberatoria per le riprese televisive.

Ad accogliere i piccoli ospiti ci sarà Ettore Prandini presidente della Coldiretti insieme a Stefano Patuanelli, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Elena Bonetti, Ministra per le pari opportunità e la famiglia, Nicola Zingaretti, Presidente Regione Lazio e Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma ma anche un focus sull’impatto delle emergenze Covid e Ucraina sulla vita delle nuove generazioni con le risposte degli specialisti tra cui il Prof. Lucio Rinaldi Psichiatra Psicoterapeuta, Professore Aggregato di Psichiatria, Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.

L’iniziativa educativa vede la piena adesione istituzionale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Miur, ma anche la partecipazione di Ospedale Bambino Gesù, il Centro di Riabilitazione Equestre del San Raffaele; Lega Pro - Lega Italiana Calcio Professionistico; Fipav – Federazione Italiana Pallavolo; Sip - Società Italiana di Pediatria; Sport e salute; Fondazione Ant; Fondazione “Osservatorio Agromafie”, Rainbow, Rete Clima.

