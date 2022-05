"Oltre 3 mila beni confiscati"

"Regione Lombardia è in prima linea per contrastare la mafia e la criminalità organizzata". Lo afferma l'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, nel giorno dell'anniversario della strage di Capaci.

"In vari Comuni lombardi - spiega l'assessore - abbiamo finanziato la messa a dimora di un ulivo e l'apposizione di una targa in memoria dei martiri caduti nelle stragi mafiose. L'ulivo, infatti, rappresenta la forza dei valori dello Stato radicati nel terreno, che con le proprie radici sorreggono il peso della storia e la lotta della giustizia contro la mafia".

"Abbiamo grande attenzione - prosegue - anche verso gli oltre 3.000 beni confiscati presenti in Lombardia, come testimonia anche l'accordo sottoscritto con l'Agenzia Nazionale. Per il loro recupero e riutilizzo, nei bienni 2019-2021 e 2022-2023 abbiamo stanziato 6,5 milioni". "Così manteniamo sempre vivo - conclude l'assessore - il ricordo del giudice Falcone e delle vittime di mafia".

