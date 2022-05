La storia che fa tappa a Turbigo. Due giorni per un vero e proprio ritorno nel passato. Il 18 e 19 giugno, infatti, ecco la rievocazione storica 'Lo sbarco in Lombardia'.

La storia che fa tappa a Turbigo. Due giorni per quello che sarà un vero e proprio ritorno nel passato. Il 18 e 19 giugno, infatti, ecco la rievocazione storica 'Lo sbarco in Lombardia'. Si comincerà, allora, il sabato, alle 10, con l'apertura del museo diffuso presso le vetrine del centro paese, quindi, alle 15.30, prenderà il via la manifestazione al Mulino del Pericolo, con 'Il racconto dello sbarco e della presa di Turbigo del 31 maggio 1800' (spigazione degli eventi, convegni e inaugurazione del quadro) e, a seguire, 'Truppe in marcia verso Turbigo. Inaugurazione della futura Route Napoleon' (apertura del museo didattico nel parco di Villa Gray); alle 20, invece, 'aperi-Rancio Austroungarico e Francese' nel Palazzo De Cristoforis (per prenotazioni info [at] prolocoturbigo [dot] it; telefono 338/1101632) e, alle 21, spiegazione del progetto culturale 'Da Turbigo a Marengo' (a cura dell'associazione Diplomazia Culturale di Marengo) e mostra dei quadri del rievocatore Mario Ferrari. Mentre due saranno gli appuntamenti della domenica: alle 10.30, in Villa Gray, visita all'accampamento militare e alle 15 rievocazione 'La presa del ponte di Turbigo'.

