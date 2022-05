Open day nuova RSA Casa Famiglia di Arconate

Open Day alla nuova RSA Casa Famiglia di Arconate: l'appuntamento è giovedì 26 maggio. L'occasione per visitare la struttura e conoscere i servizi.

Open Day alla nuova RSA Casa Famiglia di Arconate: l'appuntamento è giovedì 26 maggio. L'occasione per visitare la struttura e conoscere i servizi e le opportunità che verranno offerti ai residenti e alle comunità del territorio. Le persone interessate potranno prenotare la visita (11-15-18) contattando la segreteria allo 0331/1122615 oppure scrivendo alla mail info [at] arconatecasafamiglia [dot] it o ancora visitando il sito www.arconatecasafamiglia.it.

