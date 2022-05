Il centro estivo ricreativo

Anche quest’anno l’Amministrazione comunale di Arconate, in collaborazione con Azienda Sociale e le sue cooperative partner, intende proporre alla cittadinanza il progetto del centro estivo ricreativo. La novità del 2022 riguarda i piccoli alunni della scuola dell’Infanzia statale: anche per loro ecco una proposta di centro estivo, previo raggiungimento di un numero minimo di iscrizioni.

