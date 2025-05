Arconate inaugura la mostra 'StArt'

A Palazzo Taverna si apre la mostra 'StArt', esposizione che raccoglie le opere d'arte realizzate dai ragazzi della Casa Azzurra in collaborazione con le scuole del paese.

Dopo l’inaugurazione di venerdì 23 maggio, a Palazzo Taverna si apre ufficialmente la mostra ‘StArt’, un’esposizione che raccoglie le opere d’arte realizzate dai ragazzi della Casa Azzurra in collaborazione con le scuole di Arconate.

“StArt non è solo una mostra, ma un progetto dal profondo valore educativo e sociale, nato per promuovere l’inclusione attraverso l’espressione artistica. Le opere esposte – dipinti, caviardage e installazioni – raccontano storie autentiche, emozioni sincere e prospettive uniche, frutto di mesi di lavoro condiviso tra i ragazzi della Casa Azzurra e gli studenti delle scuole partecipanti” - queste le parole della coordinatrice del Progetto Diamante Gabriella Calloni che ha ringraziato i bambini della Scuola dell’Infanzia SS. Angeli Custodi, della Primaria “Maestri d’Arconate” e del Liceo d’Arconate e d’Europa. Fabio Gamba, assessore all’istruzione e alla cultura, ha ribadito “Questa mostra ci ricorda che la bellezza dell’arte non consiste sempre nella perfezione della tecnica artistica, piuttosto nella capacità di comunicare qualcosa, infrangere la barriere ed emozionare”.

“L’arte è il punto di partenza da cui prende vita una nuova visione di comunità, più aperta, più solidale e più attenta alle fragilità,” dichiara il sindaco di Arconate On. Mario Mantovani. “StArt è il simbolo di ciò che succede quando si creano spazi dove tutti possono esprimersi liberamente.”

L’evento è patrocinato dal Comune di Arconate e rappresenta un’importante occasione per riflettere sul valore dell’inclusione, sull’importanza della collaborazione tra realtà educative e socio-sanitarie, e sulla forza trasformativa dell’arte.

