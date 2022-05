'Magoga': 45 anni di carrozzeria

Quando il lavoro è la propria passione... lo sa bene Luigino Magoga da ben 45 anni apprezzato carrozziere di Robecchetto con Induno. Ha aperto la sua attività nel 1977 e, da allora, decine e decine di clienti si sono affidati a lui per la propria auto. Un servizio puntuale, preciso e di qualità per cui è conosciuto e apprezzato nel territorio.

