Tennistavolo primo

Bicchiere pieno per la compagine turbighese di tennis tavolo del presidente e giocatore Francesco Montesano che si è classificata al primo posto del girone regionale della serie D3 acquisendo così il diritto a partecipare al campionato D2 per la stagione 2022/2023. Un successo targato Pydynowski Piotr, Lanzo Riccardo, Francesco Montesano, Ahmeti Riccardo e Alemani Ermanno. Il successo di quest’anno è bene evidente dai risultati ottenuti: ben nove vittorie su dieci sfide. Un ottimo punto di partenza per la prossima stagione che si annuncia carica di speranze.

