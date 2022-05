'Pompieropoli' a Villa Cortese

L’appuntamento è per domenica 22 maggio e saranno numerose le iniziative proposte dall’Amministrazione che ha collaborato con il 'Tavolo Eventi'. La giornata di festa inizierà alle 10.30 con uomini del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Legnano che allestiranno un vero e proprio percorso per bambini e ragazzi dai 3 ai 15 anni.

L’appuntamento è per domenica 22 maggio e saranno numerose le iniziative proposte dall’Amministrazione che ha collaborato con il 'Tavolo Eventi'. La giornata di festa inizierà alle 10.30 con uomini del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Legnano che allestiranno un vero e proprio percorso per bambini e ragazzi dai 3 ai 15 anni. Nel frattempo in piazza Carroccio prenderanno posto gli hobbisti di Villa Cortese. Non mancheranno i punti ristoro che verranno gestiti da ‘L’Isola che non c’era’ e ‘Viva la Ciccia’ e saranno attivi dalle prime ore della mattina. Il negozio ‘Big Family’ esporrà i propri capi di abbigliamento. Mentre nel cortile del Municipio si terrà un’esposizione di quadri a cura dell’ Associazione 'Antonello da Messina' di Legnano. E nella sala consigliare si svolgerà 'Villa…in esposizione' dove saranno esposti lavori e opere di giovani artisti di Villa Cortese.

