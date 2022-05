Festa e tanti sorrisi in auditorium

Torna l'immancabile 'Festa del Sorriso', organizzata dal 'Fiore che Ride'. Due gli appuntamenti: sabato 21 maggio e, quindi, il 2 luglio, sempre al 'Paccagnini'.

Nuova location (l'auditorium 'Paccagnini'), ma sempre la stessa straordinaria complicità e, soprattutto, i tanti, tantissimi sorrisi. E, in fondo, diversamente non potrebbe essere, visto il nome appunto dell'inziaitiva 'Festa del Sorriso'. Allora, pronti via per l'ottava edizione di un appuntamento (organizzato dal 'Fiore che Ride') che, ogni volta, riesce a coinvolgere e richiamare gente, non solo da Castano (dove si svolge), bensì dall'intero territorio e anche oltre. Due, nello specifico, i momenti per ritrovarsi: il primo, questo sabato 21 maggio, quando nel piazzale del centro di produzione culturale di piazza XXV Aprile, ecco il campione del mondo di pizza acrobatica, Paolino Bocca, che preparerà una pizza fantastica direttamente in loco e, assieme, poi spazio a Calcagnile di cui si sono già apprezzate le grandi doti di cabarettista comico musicale durante la serata 'Fuori di Zucca'; quindi, la seconda data da segnarsi bene sul calendario è quella del 2 luglio, per proseguire a fare festa gli uni affianco agli altri.

