Investimenti esteri: Lombardia la più attrattiva

La Lombardia si conferma la Regione più attrattiva d'Italia e tra le principali in Europa.

La Lombardia si conferma la Regione più attrattiva d'Italia e tra le principali in Europa. Se si considerano gli ultimi cinque anni (2018-2022, aggiornamento a febbraio 2022) sono 296 i progetti di investimento in Lombardia a fronte dei 705 nazionali. Un trend sempre in crescita con un passaggio da 59 progetti nel 2018 a 86 nel 2021. Numeri importanti anche per valori espressi. Nel 2020 si è toccato 1,78 miliardi di euro a fronte di 1,28 miliardi di euro del 2019. Un volàno fondamentale per i potenziali nuovi posti di lavoro creati, ben 13.673, e i possibili investimenti generali, addirittura 5,785 miliardi di euro.

Questi i dati emersi nel corso dell'evento 'Invest in Lombardy Forum. Attrattività del territorio e investimenti: la Lombardia in Italia e in Europa, di fronte alle sfide di uno scenario mondiale in drastica trasformazione', cui ha partecipato a Palazzo Lombardia l’assessore regionale allo Sviluppo economico. Il progetto voluto dalla stessa Regione in collaborazione con Unioncamere Lombardia e Promos Italia (l'agenzia nazionale del sistema camerale per le attività internazionali) è finalizzato a creare le migliori condizioni a supporto dell'attrattività del territorio lombardo e degli investimenti diretti esteri. Di pari passo procede anche 'AttrACT', grazie al quale, su spinta regionale, sono stati coinvolti i Comuni lombardi nella mappatura di opportunità insediative per iniziative di investimento industriale o immobiliare.

Tra il 2018 e il 2022 sono state 400 le imprese interessate a sviluppare progetti imprenditoriali in Lombardia. Gli investitori provengono da diverse aree del mondo: Usa, Francia, Germania, Regno Unito e Asia (in particolare con Giappone, Corea e India). Si stima che le 20 aziende assistite dal team regionale che hanno finalizzato l'apertura in Lombardia abbiano portato investimenti per 128 milioni di euro e un impatto occupazionale di oltre 860 persone. Il team di assistenza di 'Invest in Lombardy' si serve largamente delle opportunità mappate sulla piattaforma dedicata di www.investinlombardy.com.

