Giochi per tutti. Nella consapevolezza dell'elevato potere formativo e aggregativo del momento ludico. Sabato 21 maggio il Comune di Cornaredo invita i cittadini a partecipare all'iniziativa 'Cornaredo... si mette in gioco' a partire dalle 14 alla biblioteca Bernasconi. "Ci si potrà sfidare con numerosi giochi da tavolo - spiega il Comune in una nota - e perché no in una partita a scacchi, vi aspettiamo numerosi con tanti amici per un pomeriggio di grande divertimento". I giochi si potranno prendere poi a prestito per chi non si fosse appagato a sufficienza.

