'Piccole fiabe per grandi guerrieri' su Audible

È sbarcato su Audible anche il libro giallo di Matteo Losa 'Piccole fiabe per grandi guerrieri', la raccolta di nove fiabe originali scritte dal giovane autore inverunese, scomparso nel 2020, ora lo si può anche ascoltare. 'Un altro giorno insieme', il famoso libro arancione, è già disponibile da un mese su Audible. “La scrittura di Matteo era fresca, frizzante, diretta, e ben si presta a essere letta a voce alta e ascoltata - commenta Francesca Favotto, compagna di una vita di Matteo e responsabile del gruppo artistico Fairitales - Poi il libro giallo è proprio il classico libro di fiabe da essere letto prima della nanna. Sempre più felice che Matteo voli ancora nei cuori, sulle bocche e nelle orecchie di tutti. E non è finita ancora: cose ancora più grandi stanno per venire. State connessi”.

