"Sanità: investimenti e servizi"

Un'ulteriore fase di rilancio all'insegna della pianificazione, degli investimenti e dell'attenzione ai servizi offerti sul territorio e in ospedale. Va in questa direzione la delibera sugli indirizzi di programmazione 2022.

Un'ulteriore fase di rilancio all'insegna della pianificazione, degli investimenti e dell'attenzione ai servizi offerti sul territorio e in ospedale. Va in questa direzione la delibera sugli indirizzi di programmazione 2022 approvata dalla giunta di Regione Lombardia su proposta della vicepresidente e assessore al Welfare, di concerto con gli assessori al Bilancio e Finanza e alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità.

INVESTIMENTI E SERVIZI, CASE E OSPEDALI DI COMUNITÀ - "Si tratta - spiega la vicepresidente - di un documento di programmazione che prosegue quanto fatto nel 2021, un anno che ha rappresentato un vero e proprio cambio di passo con l'organizzazione del piano vaccinazioni, con la progressiva riapertura dei servizi sanitari e sociosanitari, con gli investimenti, un accordo di programma da 1 miliardo e 700 milioni, oltre alla pianificazione delle strutture territoriali, di Case e Ospedali di Comunità per altri 700 milioni. Senza contare altri 100 milioni per interventi minori sul territorio, legati a lavori di manutenzione straordinaria".

RISORSE REGIONALI E PNRR - Con l'approvazione di questa delibera Regione Lombardia dà concreta attuazione alla nuova legge regionale e al PNRR, programmando ulteriori risorse che si aggiungono dunque ai quasi 2 miliardi e mezzo di euro per la sanità sia con interventi ospedalieri che territoriali.

OSPEDALI DI CREMONA, DESENZANO E BRESCIA - L'investimento relativo all'accordo di programma si concretizzerà negli interventi per il nuovo ospedale di Cremona (280 milioni, presentato a Dubai, a Expo, come modello di ospedale ecosostenibile), per il nuovo ospedale di Desenzano (129 milioni) e per gli Spedali Civili di Brescia (497 milioni).

FONDI PER OSPEDALI SAN PAOLO E CARLO, SAN MATTEO, ALZANO, NIGUARDA E SONDALO - Duecento milioni saranno destinati per gli ospedali Santi Carlo e Paolo di Milano, 151 milioni per l'Irccs San Matteo di Pavia, 50 milioni per l'ospedale di Alzano, 32 milioni per l'ospedale Niguarda e sempre 32 milioni per l'ospedale di Sondalo.

ULTERIORI FONDI PER PERSONALE E LISTE D'ATTESA - Vengono incrementate le risorse per il personale (ulteriori 70 milioni di euro) e sono stanziati ulteriori 83 milioni di euro per l'abbattimento delle liste d'attesa.

Sono cinque i capisaldi che caratterizzano il documento di programmazione.

ATTENZIONE ALLA ATTIVITÀ SANITARIA OSPEDALIERA, RISPETTO LISTE D'ATTESA - Si parte con il recupero delle liste d'attesa anche attraverso una più incisiva governance sulle strutture pubbliche e private accreditate. Con il 2022 si avvia una nuova fase in cui il rispetto delle liste d'attesa rappresenterà realmente un obiettivo prioritario di ciascuna struttura. Anche attraverso il 'governo' delle strutture private accreditate in attuazione della riforma della nuova legge sanitaria regionale.

Per rispondere in modo adeguato alle richieste dei cittadini, Regione Lombardia, attraverso le Ats, indicherà infatti alle strutture private accreditate una quota minima del 5% sui ricoveri e del 10% sull'attività specialistica ambulatoriale in risposta al fabbisogno territoriale, su prestazione che sono ritenute prioritarie.

INCREMENTATA L'OFFERTA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE - In totale si concretizzerà in 320 nuovi posti letto per le Rsa, 200 nuovi posti letto negli Ospedali di Comunità, in più rispetto a quelli già previsti nelle 71 strutture che si attiveranno con la riforma della legge regionale sulla Sanità. Ed ancora un investimento da 25 milioni di euro per nuovi posti letto di Neuropsichiatria infantile in particolare per le fasce adolescenziali che maggiormente hanno risentito della pandemia. E maggiore attenzione alle cure palliative con nuovi posti letto negli Hospice.

I PROGRAMMI DI PREVENZIONE - Prevista la realizzazione di 22 programmi predefiniti (10) e liberi (12) del Piano regionale di prevenzione. Tra questi: le scuole che promuovono salute, comunità attive, luoghi di lavoro che promuovono salute, le dipendenze, sicurezza negli ambienti di vita, prevenzione in edilizia e agricoltura, prevenzione del rischio cancerogeno professionale, ambiente clima e salute, contrasto dell'antimicrobico-resistenza, nutrire la salute e malattie infettive trasmesse da alimenti, screening oncologici. Altri programmi di prevenzione riguardano la garanzia di erogazione dei livelli essenziali di assistenza, attività di prevenzione sorveglianza e controllo delle malattie infettive con l'aggiornamento del Sistema di sorveglianza regionale, la campagna antinfluenzale 2022-2023, la piena attivazione degli screening oncologici, la prevenzione degli infortuni sul lavoro e infine la corretta gestione processo di recupero dei rifiuti. Nel 2022 sarà attivata la nuova Agenzia per la prevenzione delle malattie infettive.

PROGRAMMA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - Dal 2022 le strutture sanitarie sono chiamate ad efficientare le proprie modalità di lavoro per contribuire al contenimento nell'utilizzo di risorse energetiche. In questa fase sarà fondamentale raggiungere 2 obiettivi: ridurre le emissioni nocive e contenere i consumi reinvestendo le risorse in maggiori prestazioni sanitarie.

INTERVENTI SULL'AUTISMO E SULLA DISABILITÀ - Con la delibera approvata sono consolidati tutti gli interventi sull'autismo e sul sostegno alla disabilità. Si dà attuazione al 'Piano Autismo' che rappresenta il primo piano autismo realizzato in Italia e di riferimento a livello internazionale.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!