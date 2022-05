Riapre lo Sportello Condominio

Riapre dopo la lunga parentesi di fermo per il periodo Covid lo Sportello Condominio, servizio gratuito erogato negli spazi dell’URP di corso Magenta 15 a Legnano.

Riapre dopo la lunga parentesi di fermo per il periodo Covid lo Sportello Condominio, servizio gratuito erogato negli spazi dell’URP di corso Magenta 15 a Legnano e frutto della collaborazione tra Amministrazione comunale, Anaci e Collegio Geometri di Milano. I consulenti di Anaci (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari) e del Collegio Geometri di Milano si alterneranno per fornire consulenze in merito alle diverse problematiche condominiali. Il servizio, rivolto ai cittadini legnanesi, si svolgerà ogni due mercoledì alternandosi con lo Sportello Associazioni. Per accedere al servizio è necessario fissare un appuntamento telefonando all'U.R.P 0331 925551/552/553/555 negli orari d’ufficio: da martedì a venerdì 8.30 – 13, sabato 8.30 - 12.30, martedì e giovedì 15 – 19 (fascia consigliata per trovare le linee telefoniche più libere).

