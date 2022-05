Il Comune di Cuggiono ha aderito all’iniziativa 'Appuntamento in giardino', promossa da APGI (Associazione Parchi e Giardini d’Italia) che prevede due appuntamenti.

Il Comune di Cuggiono ha aderito all’iniziativa 'Appuntamento in giardino', promossa da APGI (Associazione Parchi e Giardini d’Italia) che prevede due appuntamenti: sabato 4 giugno alle 20.30, ritrovo all'ingresso del Parco di Villa Annoni per la visita guidata nel Parco e a seguire 'Lucciolata'. Domenica 5 giugno alle 15.30, invece, visita guidata e laboratorio creativo per bambini con la costruzione di un erbario.

E’ possibile partecipare previa iscrizione tramite mail a guideculturali [at] gmail [dot] com oppure chiamando al numero 340/5063598 attivo da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18 entro venerdì 4 giugno.

