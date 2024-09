Successo per l'estate di Vittuone

Chiusura alla grande con la Maxentia Big Band per “E…state a Vittuone”, dopo i successi delle Summer Fest e la settimana di “E…state Sport”

Il pubblico delle grandi occasioni accorso al concerto della Maxentia Big Band, sabato scorso al Parco Lincoln, ha suggellato il successo di “E…state a Vittuone 2024”, la rassegna di eventi organizzata dall’Amministrazione comunale che ha arricchito l’estate vittuonese, malgrado il maltempo che ha ostacolato alcuni appuntamenti, specialmente a fine giugno, e la scorsa settimana, quando ha messo in difficoltà lo svolgimento di “E…state Sport”.

Grande successo hanno ottenuto in particolare la Vittuone Summer Street Food e la Vittuone Summer Beer Fest, feste organizzate a fine luglio e a fine agosto il venerdì, sabato e domenica grazie all’apporto dell’Associazione Arte74.

“I tanti Vittuonesi che sono venuti al Parco Lincoln sia per le due ‘Summer Fest’ che per il concerto finale della Maxentia Big Band hanno confermato l’apprezzamento per questo tipo di iniziative estive, che naturalmente si rivolgono a pubblici in parte diversificati” commenta Anna Papetti, consigliere delegato a Cultura, Spettacolo, Tempo libero, Associazioni. La sindaca Laura Bonfadini e la stessa Anna Papetti sono salite sul palco sabato sera, prima del concerto, a salutare i Vittuonesi alla chiusura delle manifestazioni estive: la sindaca ha sottolineato l’interesse del programma musicale proposto dalla Maxentia, diretta da Eugenia Canale, dedicato a due grandi compositori italiani di musiche da film (e non solo) come Nino Rota ed Ennio Morricone.

Più faticoso invece, si diceva, l’andamento di “E…state Sport”, sempre al Parco Lincoln, con due giornate, mercoledì e giovedì, praticamente cancellate a causa del maltempo. Le società coinvolte, con pratiche e dimostrazioni, sono state quattro: Njoy Volley, BaskettiAmo Vittuone, Verso Oriente e The Lion Team Taekwondo. BaskettiAmo Vittuone ha colto l’occasione per organizzare, sabato mattina, l’Open day del Minibasket.

