"Valorizzazione beni culturali"

"È simbolico che il convegno sul restauro sia stato organizzato a Palazzo Giureconsulti, ovvero all'interno di un sito che è l'esempio di un restauro di grandissima qualità, terminato proprio lo scorso aprile e che ha coinvolto la facciata e gli spazi interni, utilizzando anche tecniche e processi innovativi".

Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia al convegno 'Il restauro guarda al futuro', organizzato da Confartigianato, a cui hanno partecipato, tra gli altri, Marco Granelli, presidente Confartigianato Imprese, Eugenio Massetti, presidente Confartigianato Imprese Lombardia e Antonella Ranaldi, sovrintendente Milano e Città Metropolitana .

Il presidente ha ricordato che Regione Lombardia, da inizio legislatura, ha promosso iniziative di conservazione e di valorizzazione dei beni culturali, mobili e immobili, di proprietà di enti e istituzioni ecclesiastiche, stanziando oltre 7 milioni di euro per ben 86 progetti di restauro indispensabili per la salvaguardia di opere di valore artistico, storico e culturale in piccoli borghi storici e nelle città lombarde. Un esempio su tutti il campanile del Bernascone a Varese.

REGIONE SOSTIENE IL SETTORE ATTRAVERSO DIVERSE INIZIATIVE - Regione Lombardia compartecipa all'iniziativa di Fondazione Cariplo 'Interventi Emblematici', che consiste nell' assegnazione di contributi pari a 5 milioni di euro per ciascun territorio provinciale, attuati a rotazione in favore di tre province lombarde ogni anno.

Sempre dalla collaborazione con Fondazione Cariplo, (e Unioncamere Lombardia) è nato inoltre, il progetto InnovaMusei che ha stanziato 2,1 milioni di euro a favore di partenariati strategici nel settore delle raccolte museali ed ecomusei con il sostegno di imprese culturali e creative attive nel settore e portatrici di pratiche innovative. Sono stati sinora finanziati 16 progetti (17 imprese culturali e creative coinvolte) che hanno generato un investimento totale pari a oltre 3 milioni di euro.

Il presidente ha sottolineato anche come la collaborazione tra attori del sistema sia, anche in questo caso, la chiave del successo, dell'innovazione e dello sviluppo. Oltre al ruolo fondamentale giocato dalla formazione e all'investimento sempre più necessario sulle nuove competenze digitali.

