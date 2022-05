'Il Bivio': laboratori giovani

Dal cinema al teatro allo skate. Tutto a servizio del coinvolgimento creativo, responsabile, aggregativo dei giovani e nell'intento di far emergere le loro energie migliori. A beneficio di loro stessi e della comunità di cui fanno parte. Ripartono a Villa Cortese i laboratori del centro di aggregazione 'Il Bivio'.

Dal cinema al teatro allo skate. Tutto a servizio del coinvolgimento creativo, responsabile, aggregativo dei giovani e nell'intento di far emergere le loro energie migliori. A beneficio di loro stessi e della comunità di cui fanno parte. Ripartono a Villa Cortese i laboratori del centro di aggregazione 'Il Bivio'. L'opportunità, sottolinea il sindaco Alessandro Barlocco con i promotori delle iniziative, "E' un'opportunità per i ragazzi delle scuole medie dopo due anni difficili per loro a causa di restrizioni varie". I laboratori saranno proposti fino a venerdì 10 giugno nella sede de 'Il Bivio' in via San Grato a partire dalle 16. Risorsa preziosa per intercettare le esigenze delle giovani generazioni che risiedono sul territorio, il centro di aggregazione "E' un centro educativo per ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado - spiegano i suoi animatori - e promuove la socializzazione tra pari progettando percorsi di supporto scolastico, ricreativi, sportivi e culturali con la presenza di educatori professionali qualificati".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!