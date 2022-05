Magenta per Santa Gianna

Gli eventi organizzati dal Comune di Magenta per l'apertura delle celebrazioni del Centenario della nascita di Santa Gianna.

Il Comune di Magenta promuove, in collaborazione con la Comunità Pastorale ‘Santa Gianna Beretta Molla e San Paolo VI’ Magenta, l'Associazione Fucsina e Totem-La tribù delle arti, una serie di eventi culturali in occasione dell'apertura ufficiale delle celebrazioni per il Centenario della nascita di Santa Gianna Beretta Molla, figura esemplare di cittadina, madre e professionista nota in tutto il mondo. Le celebrazioni ufficiali e liturgiche saranno avviate il 15 maggio e si concluderanno il 28 aprile 2023 con un fitto calendario di appuntamenti liturgici organizzati dalla Comunità Pastorale Magenta. Gli eventi promossi dal Comune partiranno sabato 14 maggio alle 21.30 con 'Note di Luce', illuminazione artistica della facciata della Basilica e, sempre all'esterno, accompagnamento musicale al pianoforte. Sabato 21 maggio alle 21 all'interno della Basilica è organizzato il concerto 'Le voci del Sacro' con la presenza del Coro della Fondazione Milano per la Scala diretto da Margherita Tomasi e con il San Martino d'Oro Alberto Malazzi al pianoforte. Sabato 4 giugno, in Piazza Paolo VI a Pontenuovo, si terrà 'La Via del colore', inaugurazione dell'intervento di tatticismo urbano 'CLOUD - Struttura G0078' su progetto dell'urban artist Giulio Vesprini con la partecipazione dei cittadini e delle associazioni della frazione.

