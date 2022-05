Scuole: chiusura della sbarra

Ancora una volta, suo malgrado, ha dovuto usare le maniere forti. Pierluca Oldani, sindaco di Casorezzo, stufo di vedere l'invasione di auto nel perimetro delle scuole nella zona di via Monfalcone, ha deciso per la chiusura delle sbarre da mercoledì 11 maggio tra le 16 e le 16.30 in concomitanza con la chiusura delle lezioni.

Ancora una volta, suo malgrado, ha dovuto usare le maniere forti. Pierluca Oldani, sindaco di Casorezzo, stufo di vedere l'invasione di auto nel perimetro delle scuole nella zona di via Monfalcone, ha deciso per la chiusura delle sbarre da mercoledì 11 maggio tra le 16 e le 16.30 in concomitanza con la chiusura delle lezioni. La sua decisione è giunta "Dopo avere chiesto - scrive sul profilo Facebook del Comune - anche tramite 'Genitori in Associazione', una maggiore attenzione nell'uso dell'auto nel perimetro delle scuole e non avendo ottenuto una risposta soddisfacente". Oldani motiva la decisione con la volontà di "Tutela della salute e della sicurezza dei minori che frequentano le nostre scuole". E ricorda che parcheggi, senza arrivare a ridosso di quella zona, ve ne sono numerosi in piazza Primo Maggio e via Zucchi. "Quattro passi a piedi - dice a mo' di fraterno richiamo - fanno bene alla salute, anche in caso di condizioni avverse, un po' di freddo o pioggia non fanno male nemmeno ai bambini mentre un urto con un'auto sì". La chiusura riguarda al momento una ben precisa fascia pomeridiana. Oldani precisa però che, se il problema dovesse persistere, "Si procederà anche all'orario di entrata". La sola eccezione al provvedimento riguarda i veicoli che devono trasportare ragazzi disabili. "Considerata l'importanza dell'obiettivo - conclude - mi aspetto la massima collaborazione da parte di tutti".

