I lavori al tetto della chiesa

Come hanno scritto proprio su 'Il Mantice' (l'informatore parrocchiale di Vanzaghello): si parte! Al via, infatti, il restauro conservativo del tetto della chiesa parrocchiale.

Come hanno scritto proprio su 'Il Mantice' (l'informatore parrocchiale di Vanzaghello): si parte! Sì, perché dopo molti mesi di lavoro per la preparazione dei progetti, incontri con la Diocesi di Milano, la Sovrintendenza, la CEI, le imprese e i tecnici, ecco i primi interventi di preparazione del cantiere, della cartellonistica e di tutto ciò che concerne la fase iniziale dell'opera di restauro conservativo del tetto della chiesa parrocchiale. "Ringraziamo di cuore tutti coloro che si sono adoperati affinché si potesse arrivare all’inizio dei cantieri - concludono - In particolare l’architetto Roberta Lamperti e la nostra parrocchiana architetto Cristina Zucchetti".

