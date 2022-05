È cominciato oggi (9 maggio), con la presentazione di 'Caramelle dal cielo' da parte dell’autrice Marta Palazzesi, 'Zero', la prima edizione del Festival dei libri per ragazzi organizzato dall’Amministrazione comunale nel giardino della biblioteca Augusto Marinoni di Legnano.

È cominciato oggi (9 maggio), con la presentazione di 'Caramelle dal cielo' da parte dell’autrice Marta Palazzesi, 'Zero', la prima edizione del Festival dei libri per ragazzi organizzato dall’Amministrazione comunale nel giardino della biblioteca Augusto Marinoni di Legnano. Il Festival è dedicato agli studenti delle scuole secondarie di primo grado e incentrato sui libri, la lettura, la socialità e lo svago. I ragazzi -saranno circa novecento gli studenti che questa settimana parteciperanno agli appuntamenti del festival in villa Bernocchi- avranno l'opportunità di conoscere e dialogare con le scrittrici, prendere parte ai laboratori e divertirsi nella gaming zone. ZERO rappresenta anche un'opportunità offerta ai giovanissimi lettori per "vivere" la biblioteca quale spazio di comunità e di inclusione, nello spirito di “Bibliocomunità”, il programma degli eventi proposti nel giardino della biblioteca durante i mesi estivi.

Il festival prosegue con questo programma

- Martedì 10 maggio Elisa Castiglioni presenta La ragazza con lo zaino verde, Edizione Il Castoro

- Giovedì 12 maggio Raffaella Romagnolo presenta Respira con me, Pelledoca Editore

- Venerdì 13 maggio Elisabetta Belotti presenta Viola nella rete, Einaudi Ragazzi

- Sabato 14 maggio Sarah Spinazzola presenta La befana vien di notte II. Le origini, Edizioni HarperCollins, all’interno di un laboratorio di magia.

Il Festival ha in programma anche un appuntamento per i genitori, mercoledì 11 maggio alle 18 con la presentazione da parte di Marcello Bramati e Lorenzo Sanna del libro Leggere per piacere. Come far crescere l’amore per i libri nei bambini dai 5 agli 11 anni, Edizioni Sperling&Kupfer.

'Zero' si concluderà sabato 14 maggio con un programma di eventi lungo tutta la giornata per cui è possibile prenotarsi ai diversi link della pagina http://cultura.legnano.org/portale/55/114/11954/. Le proposte sono: il laboratorio di Fumetto con Andrea Voglino e Luca Bertelè, della Scuola Internazionale di Comics di Milano; il laboratorio di Illustrazione con Alessandra Fraccon; il laboratorio di lettura espressiva teatrale con Jacopo Pari e Santa Barilari - Scuola Teatro Junior – Teatro delle Sfumature; il laboratorio di storytelling in inglese con Francesca Fato in partnership con Usborne; il laboratorio di magia; la gaming zone per giocare insieme a Dixit-Stella con Simone Cardani e Alice Bernasconi della Games Academy di Legnano. Nel Festival sono coinvolti anche, per le fasi di organizzazione e gestione degli eventi, dieci giovani volontari che hanno risposto alla ricerca lanciata a metà aprile dal Comune.

