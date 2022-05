Corso addetto vendita grande distribuzione

Il C.F.P. Promos grazie a 'Dote Unica Lavoro' di Regione Lombardia propone e organizza gratuitamente un corso di 'Addetti vendita in ambito grande distribuzione'.

Il C.F.P. Promos grazie a 'Dote Unica Lavoro' di Regione Lombardia propone e organizza gratuitamente un corso di 'Addetti vendita in ambito grande distribuzione', con rilascio di certificazione Haccp - sicurezza - patentino muletto.

Il corso si svolgerà a Magnago (MI) a partire dal mese di maggio per un totale di 80 ore Le attività si rivolgono a persone: di età compresa tra 30 e 64 anni, disoccupati, Residenti in Lombardia. Per informazioni: Promos S.C. a r.l., via Mameli 11, Magnago, telefono 0331/659981, mail promoslavoro [at] libero [dot] it.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!