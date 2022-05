Il 12 giugno a Buscate, la 'Partita in Rosa': mini torneo di calcio al femminile. Il ricavato verrà devoluto per la prevenzione dei tumori femminili.

Donne protagoniste anche sul campo da calcio. Sì, perché il prossimo 12 giugno, al campo sportivo 'Thomas Laricchiuta' Buscate, grazie a 'Cuore di Donna' e con il Comune, ecco il mini torneo di calcio al femminile. La manifestazione è aperta a tutti, basterà formare una squadra composta da 6 a 10 giocatrici (dai 18 anni in su), mentre le partite si disputeranno in due tempi da 15 minuti. E il ricavato verrà devoluto per la prevenzione dei tumori femminili. Iscrizioni (entro il 4 giugno) tramite WhatsApp al 349/4018126 (costo 30 euro per squadra).

