Chi c’è dietro un phon e una spazzola

Un'intervista per conoscere le nostre parrucchiere.

In tutti questi mesi abbiamo scritto molto su come prenderti cura dei tuoi capelli. Speriamo ti sia stato utile. Questo mese vogliamo raccontarti chi siamo noi. Abbiamo infatti scelto di dirti chi siamo, le nostre passioni e cosa ci ha spinto a prenderci cura dei tuoi capelli. Curiosa? Ecco qualche aneddoto!

LUCIA

Da quanto tempo fai la parrucchiera?

Faccio questo lavoro da ben 44 anni e sono in questo salone da ormai 4 anni.

Perché hai scelto questa professione?

Avevo una mia zia che faceva questo lavoro. Ho iniziato affiancandola quando ero molto giovane e ho capito che mi piaceva. Per questo ho proseguito e oggi sono qui.

Com’è cambiato il tuo lavoro in tutti questi anni?

Quando ho iniziato, la nostra professione prevedeva solo il tagliare e il colorare i capelli. Poi ho capito che questo non bastava, che i capelli avevano un profondo bisogno di cure. Ho quindi sviluppato un mio personale metodo che consiste in una serie di trattamenti per mantenere sane cute e lunghezze. E quando ho rifatto il salone ho voluto fortemente un’area lavaggi separata nella quale eseguiamo trattamenti e massaggi in piena privacy e relax.

Cosa ti piace fare nel tempo libero?

Mi piace molto leggere e camminare nella natura.

BARBARA

Da quanto tempo fai la parrucchiera?

Ho iniziato a lavorare in un salone dopo la 3^ media. Ho frequentato la scuola professionale a Milano per 3 anni.

Perché hai scelto questa professione?

Mi è sempre piaciuto e affascinato il mondo della bellezza. Mi piace vedere il sorriso delle persone dopo il loro “cambiamento” qui in salone. Per me è come una missione: far star bene le persone regalando loro un piccolo momento fatto di relax e coccole.

La soddisfazione più grande è sentire le clienti che ti ringraziano per averle aiutate a dimenticare lo stress quotidiano. Faccio ogni giorno il possibile per esaudire le richieste delle clienti.

In cosa sei specializzata in salone?

Oltre al mondo del colore, le mie specializzazioni sono i trattamenti cute e viso, i massaggi e il trucco. Sono attività che mi richiedono molto impegno anche emotivo perché sento che le persone hanno un grande bisogno di alleggerire mente e corpo.

Cosa ti piace fare nel tempo libero?

Mi piace cantare e disegnare. Amo anche camminare nella natura e assaporare i suoi colori. Inoltre mi appassiona anche la lettura.

SERENA

Da quanto tempo fai la parrucchiera?

Lavoro in salone da 5 anni ma ho sempre voluto fare questo lavoro. Incontrare Lucia ed entrare nel suo salone per me è stato davvero emozionante.

Perché hai scelto questa professione?

Forse è scritto nel mio destino: è una professione che mi è sempre piaciuta sin da quando ero piccola. Per questo non ho avuto dubbi. Mi sono iscritta alla scuola professionale che mi ha dato le basi del lavoro. Ho conosciuto Lucia durante lo stage scolastico che poi si è trasformato in lavoro. Ed eccomi qui!

In cosa sei specializzata in salone?

Amo particolarmente il nostro speciale trattamento CrioKure che seguo direttamente. Inoltre mi occupo delle pieghe mosse fatte con ferro e piastra.

Cosa ti piace fare nel tempo libero?

Sebbene il nostro sia un lavoro dinamico, quando sono a casa mi piace fare ancora attività fisica. Amo soprattutto correre!

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!