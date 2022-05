Persone fragili, anziani (over 65) e disabili, in condizioni di parziale o totale non autosufficienza: ecco, con il Comune di Arconate, il servizio di pasto a domicilio.

Persone fragili, principalmente anziani (over 65) e disabili, in condizioni di parziale o totale non autosufficienza: ecco, con il Comune di Arconate, il servizio di pasto a domicilio. Più nello specifico, l’attività consiste nel trasporto e nella consegna a domicilio (tra le 11.15 e le 12.15, dal lunedì al venerdì) del pranzo (primo piatto, secondo con contorno di verdure di stagione crude o cotte, frutta e 2 panini; al costo di 4,90 euro a singolo pasto, previsti sgravi attraverso la presentazione dell’attestazione Isee), prevedendo anche menù dietetici, erogati a valle di presentazione di idone a certificazione medica. Infine, per richiederlo è necessario un colloquio con l’assistente sociale (telefono 0331/460461 int.2 o mail servizipersona [at] comune [dot] arconate [dot] mi [dot] it).

