Santuario: restaurate le campane

Il momento è stato di festa intensa per tutta la comunità. Il Santuario della Madonna in Campagna ha festeggiato nell'abbraccio dei dairaghesi il suo cinquecentesimo compleanno. E, per l'occasione, si è fatto un regalo speciale, ovvero il completamento del restauro delle campane.

Il momento è stato di festa intensa per tutta la comunità. Il Santuario della Madonna in Campagna ha festeggiato nell'abbraccio dei dairaghesi il suo cinquecentesimo compleanno. E, per l'occasione, si è fatto un regalo speciale, ovvero il completamento del restauro delle campane. "Abbiamo potuto apprezzarle in tutto il loro splendore - spiega il sindaco Paola Rolfi - simbolo di una devozione popolare, furono realizzate al termine della Seconda guerra mondiale nel 1947 grazie anche alle donazioni dei militari dairaghesi impegnati sui varii fronti". Campane che suoneranno a speranza, quindi, in un momento in cui se ne avverte in modo particolare il bisogno. E campane che testimoniano il vissuto cristiano di una comunità. Il prossimo passo, dopo la loro risistemazione, sarà la collocazione nel campanile del Santuario.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!