Rifiuti: cosa dicono i cittadini?

Tre domande per un obiettivo: valutare il grado di soddisfazione dei cittadini rispetto al servizio di raccolta differenziata praticato nel loro Comune. L'Amministrazione comunale di Casorezzo retta dal sindaco Pierluca Oldani avvia un'altra indagine di democrazia diretta per via telematica per cercare sia di misurare la temperatura della gestione dei rifiuti sul territorio comunale sia per raccogliere eventuali suggerimenti con il fine di aggiustare il tiro.

"L'indagine - spiega il Comune in una nota - è un'importante occasione di partecipazione che ogni cittadino e impresa che si trova a interagire con il comune ha di esprimere le proprie opinioni e fornire utili suggerimenti, i risultati delle indagini consentono di raccogliere elementi utili per il miglioramento dell'offerta di questo importante servizio comunale in termini di efficienza ed efficacia".

