'Spaccata' in negozio

L'episodio durante la notte. I malviventi sono entrati nel negozio di elettronica e articoli per l'ufficio di via Milano a Turbigo. Indagini in corso dei carabinieri.

Hanno colpito durante la notte. Ladri in azione in via Milano a Turbigo, in una nota attività specializzata nella vendita e noleggio di stampanti, computer, consumabili e articoli da ufficio per aziende e privati. Da quanto si è saputo, i malviventi sono riusciti ad entrare nel negozio, dopo avere spaccato le vetrate esterne, e qui eccoli che sono fuggiti, appunto, con diverso materiale. Subito è scattato l'allarme e, in queste ore, i carabinieri, una volta effettuato un sopralluogo, sono al lavoro per cercare di identificare i balordi.

