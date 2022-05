Nuovi alberi per i nuovi nati

Domenica 8 maggio, festa della mamma, saranno piantati nuovi alberi dedicati ai bambini nati nel 2019, 2020 e 2021 nel parco che si trova in via de Curtis nel quartiere di sant’Anna a Busto Arsizio.

Domenica 8 maggio, festa della mamma, saranno piantati nuovi alberi dedicati ai bambini nati nel 2019, 2020 e 2021 nel parco che si trova in via de Curtis nel quartiere di sant’Anna a Busto Arsizio: come si ricorderà, a febbraio 2020, pochi giorni prima del lockdown, l’allora assessore al Verde, Laura Rogora, aveva dato il via all’iniziativa con la piantumazione in quell’area di essenze dedicate ai bimbi nati nel 2018.

Ora, con la regia del consigliere delegato al Verde Orazio Tallarida, il parco si arricchirà di nuovi alberi che cresceranno insieme ai bimbi nati e residenti a Busto negli ultimi tre anni: sono 1.166 (367 nel 2021, 384 nel 2020 e 415 nel 2019).

Genitori e bambini sono invitati a partecipare alla manifestazione che prenderà il via alle 12: dopo i saluti del sindaco Emanuele Antonelli e del consigliere Tallarida, a tutte le famiglie saranno consegnati un attestato e alcuni gadget. E’ prevista anche, a partire dalle 11, un’attività di informazione scientifica sul tema degli insetti impollinatori e in particolare della salvaguardia degli apoidei solitari, a cura dell’Associazione APIANTIDE che allestirà un ‘beecorner’.

Il progetto sottolinea l'impegno costante dell’Amministrazione comunale nel valorizzare ed incrementare il patrimonio verde della città e rappresenta un'occasione per sensibilizzare tutti, a partire dai più piccoli, sulla necessità di rispettare l'ambiente e amare la natura. Piantare nuovi alberi in questi momenti significa anche lanciare un segnale di speranza e di fiducia.

