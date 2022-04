Nel parco della biblioteca di Legnano dieci libri viventi si raccontano. Donne, maternità, lavoro, affido, ricordi d’infanzia, disoccupazione e ricollocamento i temi delle storie.

Sarà una mattina particolare quella di sabato nel parco della biblioteca di Legnano; dalle 10 alle 13, infatti, gli utenti della Marinoni ritroveranno nello spazio verde di villa Bernocchi tutti gli elementi tradizionali della biblioteca: un catalogo, i bibliotecari, uno spazio dedicato al prestito, gli angoli lettura e i libri. Questi ultimi, però, non si presenteranno nella forma canonica che conosciamo, ma con le sembianze di dieci persone con cui parlare, ossia i 'libri viventi'. Al punto prestito l’utente comunicherà al bibliotecario la sua scelta e sarà accompagnato dal libro vivente per un incontro a due in cui narratore e ascoltatore si ritroveranno seduti uno di fronte all’altro per condividere una storia. La durata della fase di narrazione sarà di mezz’ora circa. Dei dieci libri viventi otto sono donne; due le persone di nazionalità straniera, iraniana e venezuelana. Le storie che racconteranno saranno di donne, maternità, lavoro, affido, ricordi d’infanzia, disoccupazione e ricollocamento, sconfitte e vittorie conosciute nel corso della vita. Il progetto dei 'Libri viventi' utilizza la narrazione e il racconto quali strumenti per promuovere il dialogo, abbattere i pregiudizi, rompere gli stereotipi e favorire la comprensione tra persone di diversa età, sesso, stili di vita e background culturale. Le donne e gli uomini che sabato saranno “libri viventi” hanno seguito un ciclo di incontri di formazione in cui, all’interno di un percorso partecipativo, sono stati guidati nell'esperienza della condivisione e comunicazione della propria storia.

Il progetto è curato dalla biblioteca Augusto Marinoni e da Fondazione Somaschi.

Per un’altra iniziativa che avrà luogo nel parco della biblioteca nel pomeriggio di giovedì 19 maggio, 'Nonni mi leggete un libro?' e promossa dalla biblioteca Marinoni e da Auser territoriale del Ticino Olona da segnalare la buona risposta avuta in una settimana scarsa di ricerca dei nonni lettori: sono infatti già una ventina le persone che si sono candidate a leggere storie ai bambini e che parteciperanno all’incontro di formazione giovedì 5 maggio. L’iniziativa punta a far riscoprire l’importanza della lettura ad alta voce.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!