Maxi sequestro di sigarette

Sigarette contraffatte, scoperta fabbrica clandestina a Bernate Ticino. L'operazione è stata messa a segno dalla Guardia di Finanza.

Operazione della Guardia di Finanza a Bernate Ticino dove era in corso un'indagine presso uno stabilimento nella zona industriale. Dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che all'interno, al momento sotto sequestro, sia stata ritrovata una produzione clandestina di sigarette contraffatte. A capo due uomini campani ritenuti diretti responsabili, mentre sono otto in tutto quelli denunciati, due di nazionalità bulgara e sei serba, trovati al lavoro dentro la fabbrica. Al momento dell'intervento il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, in collaborazione con le Fiamme Gialle della compagnia di Magenta e dei 'Baschi verdi' del Pronto Impiego Milano, hanno arrestato i due uomini e posto sotto sequestro l'intero sistema di produzione clandestina. Sono state sequestrate dieci tonnellate di tabacco sfuso e quattro quintali di sigarette contraffatte e già confezionate. Inoltre, sono stati ritrovati circa un milione di pacchetti per il confezionamento delle sigarette, cinque milioni di filtri per una capacità produttiva stimata a circa due tonnellate di sigarette al giorno.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!