Carmen De Gironimo, già formatrice ed emotional trainer, nel suo primo libro ‘Emotional_ Verso il tuo goal’ (ed. Resalio) affronta l’argomento a lei più caro: le emozioni.

Come può ciascuno riuscire a trovare gli strumenti adatti dentro di sé e a canalizzarli in modo costruttivo garantendosi il goal giusto nel giusto momento? Come si fa a gestire quelle connessioni tra emozioni, spesso confuse, a tratti opprimenti e troppe volte sconosciute? E’ possibile scorgere il metodo adatto per generare armonia tra noi e tutto quello che ci circonda e ci accade? Carmen De Gironimo, già formatrice ed emotional trainer, nel suo primo libro ‘Emotional_ Verso il tuo goal’ (ed. Resalio) affronta l’argomento a lei più caro: le emozioni, appunto. Usando la metafora del gioco del calcio per imprimere meglio i punti chiave da applicare nella vita di ogni persona, atleta e non, la De Gironimo elabora un sistema che mette nero su bianco attraverso il quale ci si addentra davvero nella conoscenza delle proprie emozioni. Con tre prefazioni importanti tra cui una eccezionale (Alfonso Morrone, presidente ADICOSP; Giuliano Giannichedda, ex calciatore e allenatore e quella straordinaria di Gabriele Gravina, Presidente FIGC) e forte dell’esperienza acquisita proprio nelle trasmissioni televisive calcistiche in cui affronta il gioco del calcio con una visione ‘emozionale’, con quest’opera l’autrice regala uno scrigno prezioso di perle e suggerimenti, partendo dalla sua esperienza personale per poi offrire al lettore una visione laterale della vita i cui schemi (sociali, culturali, antropologici...) possono bloccare anche le azioni più suggestive, se non si conoscono e non si declinano secondo quella che è la propria natura. Insomma, un viaggio magico tra i segreti delle nostre potenzialità raccontate in un modo unico e accattivante, per raggiungere ciascuno il proprio personale goal. Del resto si sa, quando muoviamo le cose dentro, anche la realtà esterna cambia.

