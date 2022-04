Oratori estivi: convenzione Comune-Parrocchia

Una convenzione per valorizzare il ruolo educativo e sociale della Parrocchia e regolare i rapporti, anche dal punto di vista economico, per quanto riguarda gli oratori estivi e le attività di aiuto allo studio: il documento sottoscritto ha validità triennale e impegna il Comune di Bareggio a versare alla Parrocchia un contributo annuo di 15 mila euro per le attività oratoriane estive e 100 euro per ogni bambino frequentante il doposcuola.

Una convenzione per valorizzare il ruolo educativo e sociale della Parrocchia e regolare i rapporti, anche dal punto di vista economico, per quanto riguarda gli oratori estivi e le attività di aiuto allo studio: il documento sottoscritto ha validità triennale e impegna il Comune di Bareggio a versare alla Parrocchia un contributo annuo di 15 mila euro per le attività oratoriane estive e 100 euro per ogni bambino frequentante il doposcuola. “Per la prima volta viene sottoscritta una convenzione di questo tipo e per noi rappresenta un importante traguardo – ha sottolineato il sindaco Linda Colombo - Da parte della nostra Amministrazione comunale vuole essere un riconoscimento ‘ufficiale’ della fondamentale funzione svolta dalla Parrocchia attraverso gli oratori estivi per la formazione dei ragazzi e per l’aiuto alle famiglie con i genitori che lavorano e non saprebbero a chi affidare i loro figli. Un ruolo formativo, educativo e spirituale che non è venuto meno neppure negli ultimi anni nonostante tutti i problemi organizzativi e gestionali legate al Covid e che, anzi, assume ancora più rilevanza in questo periodo post pandemico in cui tanti ragazzi stanno manifestando difficoltà a livello psicologico e sociale”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!