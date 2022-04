Contrasto alla contraffazione

Il sottosegretario regionale con delega ai Rapporti con le delegazioni internazionali, Alan Rizzi, ha partecipato, in Fieramilanocity, alla presentazione del protocollo d'intesa tra Fiera Milano e l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli sulla lotta alla contraffazione e per la tutela del Made in Italy.

"Se vogliamo combattere la piaga della contraffazione - ha affermato Rizzi - le istituzioni devono fare sistema. Questa occasione deve essere intesa come l'inizio di un percorso a tutela del 'Made in Italy', della qualità del prodotto e della professionalità del nostro tessuto imprenditoriale. Si tratta di un asset strategico per il nostro territorio, con più di 800.000 imprese e oltre 3 milioni di lavoratori". "In tale ottica - ha concluso - questo protocollo rappresenta una grande opportunità".

L'obiettivo dell'accordo è di fornire alle imprese informazioni in relazione a normative, semplificazioni e facilitazioni doganali previste dalla legge. Previsto, inoltre, un supporto su procedure doganali del settore fieristico internazionale.

