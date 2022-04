Toni Capuozzo a Sesto Calende

Domenica 1° maggio alle 17, nella sala consiliare del Comune di Sesto Calende, si terrà un incontro con il giornalista e inviato di guerra Toni Capuozzo.

Domenica 1° maggio alle 17, nella sala consiliare del Comune di Sesto Calende, si terrà un incontro con il giornalista e inviato di guerra Toni Capuozzo. E’ obbligatorio prenotarsi via mail a biblio [at] comune [dot] sesto-calende [dot] va [dot] it o telefonando allo 0331/928160.

Toni Capuozzo, nato a Palmanova (Udine) nel 1948, vive a Milano ed è attualmente una delle voci più interessanti da ascoltare sulla guerra in Ucraina. Il suo punto di vista, mai banale e un po’ ruvido, lo pone al centro di una profonda riflessione sulla propaganda di guerra di ambedue gli schieramenti.

A Sesto Calende presenterà le sue ultime fatiche letterarie (a disposizione del pubblico): Balcania e Giorni di guerra – Russia e Ucraina, il mondo a pezzi.

Capuozzo è stato inviato per Lotta Continua, Reporter, Epoca e Panorama Mese. Vice-direttore del TG5 fino al 2013, ha curato e condotto per dieci anni Terra!, programma settimanale del TG5. Ha seguito come inviato di guerra i conflitti nei Balcani, in Somalia, in Medio Oriente, in Afghanistan e in Iraq. E’ autore di numerosi libri e ha pubblicato il primo fumetto italiano di giornalismo di guerra dedicato alla nascita dell’ISIS: La culla del terrore – L’odio in nome di Allah diventa Stato.

Suo il merito di aver rivelato che i proiettili che colpirono l’imbarcazione di pescatori del Kerala, in India, non corrispondevano a quelli in dotazione ai marò italiani incriminati dalle autorità indiane. Ma il caso del giorno sono le dodici domande di Capuozzo riguardanti la strage di Bucha, in Ucraina. Domande che gli hanno procurato numerosi attacchi, tra cui quello del Foglio, testata con cui Capuozzo ha collaborato a lungo.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!