Giornata internazionale del libro: alla scuola Primaria 'Santa Caterina' di Magenta l'iniziativa lunga una giornata, 'Aggiungi un libro nella via'.

Per celebrare la Giornata internazionale del Libro, che cade il 23 aprile, gli alunni della scuola Primaria 'Santa Caterina' di Magenta hanno anticipato la festa a venerdi 22 organizzando un’iniziativa particolare lunga una giornata, 'Aggiungi un libro nella via'. Sfidando le previsioni meteorologiche via Santa Caterina da Siena si è trasformata per un giorno in una platea particolare: dalle 8.30 alle 15.30, infatti, gli oltre 400 alunni divisi per classe e accompagnati dai loro insegnanti, si sono alternati all’ingresso principale della scuola da dove hanno letto o recitato brani e poesie ai passanti, lasciando poi un omaggio. Una manciata di minuti per ogni gruppo che ha comunque lasciato il segno: un entusiasmo palpabile manifestato sia dagli alunni e dalle alunne delle classi prime fino ai più grandi.

“L’amore per i libri va coltivata fin da piccoli e molte sono le occasioni da cogliere al volo per sviluppare il piacere della lettura – hanno commentato le insegnanti coinvolte - accompagnato a quello dell’ascolto e della recitazione. La parola scritta o ascoltata incanta i bambini e loro se ne impossessano per fare viaggi nella fantasia oltre che per imparare”.

Questa proposta, che ha coinvolto numerosi passanti, si è aggiunta alla seconda edizione di “Aggiungi un libro a tavola”, un momento che già lo scorso anno aveva visto la lettura espressiva di racconti durante il momento della mensa.

“

Ritengo più che apprezzabile lo sforzo di sensibilizzare i bambini alla lettura con molteplici occasioni e strategie che si rinnovano di anno in anno. I libri vanno scoperti fin da bambini come compagni per la vita e dopo i mesi di pandemia questa iniziativa è stata un’importante occasione di rincontrare il territorio”, ha commentato il Dirigente Scolastico Davide Basano.

L’IC 'Carlo Fontana' sostiene l’importanza dei libri e della lettura anche aderendo ogni anno a “Io leggo perché”, la grande iniziativa nazionale con il supporto delle librerie del territorio a favore delle biblioteche scolastiche .

