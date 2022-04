Costanza Miriano per Santa Gianna

'Moglie, mamma, medico e santa: troppo per una donna normale?'. È questo il titolo dell’evento pubblico per le famiglie con la giornalista e scrittrice Costanza Miriano.

'Moglie, mamma, medico e santa: troppo per una donna normale?'. È questo il titolo dell’evento pubblico per le famiglie con la giornalista e scrittrice Costanza Miriano che si terrà sabato 7 maggio alle 15 nell’Aula Magna del Centro Paolo VI di Magenta, nell’ambito delle iniziative organizzate dalle Comunità ecclesiali e civili di Magenta e di Mesero, in collaborazione con la Diocesi di Milano, per l’Anno Centenario della nascita di Santa Gianna Beretta Molla che si aprirà ufficialmente domenica 15 maggio.

L’ingresso è libero nel rispetto delle regole anti Covid-19 in vigore e sarà attivato un servizio di baby-sitting per le mamme con figli che vi vorranno partecipare.

L’evento con Costanza Miriano, a sua volta moglie, mamma e giornalista, è l’occasione per riflettere sulla donna, la gestione della famiglia, il rapporto tra coniugi, partendo dall’eredità valoriale di Santa Gianna Beretta Molla. È, anche, l’opportunità per cogliere dalla relatrice diversi spunti interessanti su come lavorare alla “manutenzione” del matrimonio. Dopo un primo momento di ascolto, i partecipanti si divideranno in tavoli di risonanza e guidati da un moderatore avranno la possibilità di condividere pensieri e domande.

Il parroco di Magenta don Giuseppe Marinoni non intende assolutamente mancare all’incontro: "Sono anch’io curioso. Sì, perché, quando incontro una coppia di sposi che raggiunge un traguardo significativo di matrimonio – 25, 40, 50, 60 anni! – mi commuovo e mi chiedo: quale sarà il segreto di una tale durata? Chissà se Costanza (già il suo nome mi pare un programma) ci svelerà qualche arcano di una vita ‘a due’ bella e felice?".

Costanza Miriano, sposata, ha quattro figli, due maschi e due femmine (e un solo marito, come simpaticamente intende sempre precisare). Per quindici anni ha lavorato al telegiornale nazionale, il tg3, ora invece si occupa di informazione religiosa a Rai Vaticano (ma collabora anche con Il Foglio, Credere, Il Timone, La Verità).

Autrice di 'Sposati e sii sottomessa' (2011), che è partito piano piano ed è diventato un caso letterario in Italia, e di 'Sposala e muori per lei' (2013). Nel 2015 poi è arrivato 'Obbedire è meglio' e nel 2016 'Quando eravamo femmine'. Scrive di notte, di giorno fa mille altre cose, soprattutto la mamma. Vorrebbe avere più tempo per la sua occupazione preferita: correre. È nel comitato 'Difendiamo i nostri figli' che ha organizzato il Family Day di San Giovanni del 20 giugno 2015 e del 30 gennaio 2016.

