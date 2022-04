'Festa di Primavera' posticipata al primo maggio

In programma questa domenica (24 aprile), causa previsioni del tempo avverse, è stata posticipata. L'appuntamento, allora, con la 'Festa di Primavera' a Malvaglio (organizzata dal Comune e dalla Comunità Pastorale Santa Maria in Binda) sarà per domenica 1 maggio.

In programma questa domenica (24 aprile), causa previsioni del tempo avverse, è stata posticipata. L'appuntamento, allora, con la 'Festa di Primavera' a Malvaglio (organizzata dal Comune e dalla Comunità Pastorale Santa Maria in Binda) sarà per domenica 1 maggio. Il programma, poi, prevede dalle 10 le bancarelle di hobbisti, quindi alle 12.30 'Pranziamo insieme in piazza' e alle 14.30 spazio al laboratorio 'La Seconda Chance' a quello artistico di pittura e a quello green (crea il tuo vasetto fiorito); ancora, alle 16 ecco 'Decora & Mangia il tuo cupcake e... Mister e Miss Chef ti premierà'; infine, alle 17 musica con M.P.A. e, a seguire, aperitivo al tramonto.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!