Un laboratorio interattivo, il quattordicesimo del Museo della Scienza di Milano, che simula gli ambienti di una base marziana e promuove un inedito gioco di ruolo pensato in particolare per i ragazzi tra i 10 e i 14 anni, ma adatto anche agli adulti, nel quale cimentarsi con una vera e propria esperienza di sopravvivenza sul Pianeta Rosso.

Si chiama 'Base Marte' e prevede cinque postazioni gioco che permettono ai visitatori del museo milanese di poter indossare i panni dei componenti di team di ricerca con vari compiti da svolgere.

L’idea è quella di ricalcare le attività quotidiane a cui potrebbero essere chiamati, in futuro, i partecipanti a una missione marziana: ad esempio programmare i movimenti del braccio meccanico per pulire i pannelli solari dalla polvere delle tempeste; regolare la temperatura della base; programmare il percorso di un rover sul suolo marziano attraverso il fascio di cavi elettrici che collega la base ai pannelli solari; analizzare la qualità dell’aria e dell’acqua; verificare la salute e i riflessi dell’equipaggio dopo uno sforzo fisico; sapere coltivare vegetali nelle serre spaziali.

'Base Marte' è uno degli StemLab realizzati nell’ambito del progetto nazionale “STEM*mLab - Scoprire Trasmettere Emozionare Motivare” selezionato dall’impresa sociale ‘Con I Bambini’ nell’ambito del Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile, e coordinato dal consorzio Kairòs; un’iniziativa che intende coinvolgere in maniera importante le scuole, ma anche soggetti del terzo settore, amministrazioni locali e fondazioni, con l’obiettivo di creare un contesto scolastico aperto in grado di sfruttare e utilizzare metodologie innovative per l’educazione alle materie STEM (Science Technology Engineering Mathematics), come leva di crescita e superamento dello svantaggio socioculturale ed economico dei minori. Più in generale, il laboratorio promuove attività scientifiche e nuove competenze da acquisire grazie al gioco.

E fino all’1 maggio si ‘sale’ a bordo dell’IIS

Fino al primo maggio poi il Museo mette in programma Space Lovers, ovvero una serie di attività speciali - laboratori, VR Cinema, visite guidate - per salutare il ritorno dell’astronauta Samantha Cristoforetti sulla Stazione Spaziale Internazionale. Con aperture straordinarie e orario prolungato dalle 9.30 alle 18.30 nelle giornate di giovedì 14, venerdì 15, lunedì 18 e lunedì 25 aprile, domenica 1 maggio.

Si potrà ad esempio prepararsi per l’addestramento necessario a salire a bordo della IIS, creare messaggi ‘marziani’ e programmare robot per esplorare pianeti alieni, scoprire cosa serve alle piante per vivere nello Spazio, osservare da vicino il razzo Vega e rivivere le avventure della giovane esploratrice Rosetta.

